Avito, ЦИАН и 2ГИС пожаловались на «Яндекс» в антимонопольную службу. Они считают, что поисковик нечестно продвигает собственные сервисы

Сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на «Яндекс» из-за злоупотребления доминирующим положением. Об этом пишет «Коммерсант».

Претензии компаний связаны с так называемыми «колдунщиками» — виджетами, которые появляются на странице с результатами поиска перед органической выдачей, когда пользователи ищут билеты, квартиры, фильмы и прочую информацию. «Колдунщики» позволяют получить эту информацию, не переходя на другие страницы. К ним допущены только сервисы «Яндекса», у других компаний нет возможности туда попасть, и из-за этого они теряют трафик и клиентов.

Avito, ЦИАН и другие сервисы публично жаловались на «колдунщиков» еще год назад, но тогда не обращались в ФАС. После этого «Яндекс» начал переговоры с компаниями, по итогам которых был представлен новый рекламный формат, визуально напоминающий «колдунщиков». Жаловавшиеся компании он не устроил.

В июне 2019 года на «Яндекс» в ФАС жаловался сервис покупки билетов «Кассир.ру». О решении по той жалобе не сообщалось.