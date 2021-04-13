Близкие к Путину бизнесмены потеряли миллиард рублей на винодельне, расположенной около дворца под Геленджиком

Производство вина на винодельне, расположенной рядом с «дворцом Путина» под Геленджиком, принесло ее владельцам за последние три года почти миллиард рублей убытков. Об этом пишет «МБХ Медиа».
Компания «Лазурная ягода», которой принадлежат активы винодельни, в 2019 году показала убыток в 165 миллионов рублей, а в 2020 году — 680 миллионов рублей. «Лазурную ягоду» с 2018 года контролируют близкие к президенту России Владимиру Путину бизнесмены Владимир Колбин и Геннадий Тимченко.
Еще 140 миллионов рублей убытков с 2017 года понесла основанная Колбиным компания «Дивноморье», которая арендует у «Лазурной ягоды» мощности и занимается непосредственно производством вина.
Президент России отрицает какую-либо связь с резиденцией, которую называют «дворцом Путина». Вскоре после выхода расследования ФБК об этой резиденции бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что она принадлежит ему.