Близкие к Путину бизнесмены потеряли миллиард рублей на винодельне, расположенной около дворца под Геленджиком

Производство вина на винодельне, расположенной рядом с под Геленджиком, принесло ее владельцам за последние три года почти миллиард рублей убытков. Об этом пишет «МБХ Медиа».

Компания «Лазурная ягода», которой принадлежат активы винодельни, в 2019 году показала убыток в 165 миллионов рублей, а в 2020 году — 680 миллионов рублей. «Лазурную ягоду» с 2018 года контролируют близкие к президенту России Владимиру Путину бизнесмены и .

Еще 140 миллионов рублей убытков с 2017 года понесла основанная Колбиным компания «Дивноморье», которая арендует у «Лазурной ягоды» мощности и занимается непосредственно производством вина.

Президент России отрицает какую-либо связь с резиденцией, которую называют «дворцом Путина». Вскоре после выхода расследования об этой резиденции бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что она принадлежит ему.

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