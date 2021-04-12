В России за три года потратят из бюджета 76 миллиардов рублей на прививки от коронавируса

На проведение прививочной кампании от коронавируса в 2021-2023 годах из федерального бюджета планируют выделить 75,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в законопроекте, согласно которому прививку от COVID-19 собираются включить в национальный календарь профилактических прививок.

В первый год на эти цели хотят направить почти 31,37 миллиарда рублей, в 2022-2023 годах — по 22,2 миллиарда рублей ежегодно, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу фракции Госдумы «Единая Россия».

Правительственная комиссия уже одобрила этот законопроект, вскоре он поступит в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По оценке Bloomberg на 16:45 мск 12 апреля, в 154 странах мира сделали 781 миллион прививок от коронавируса. Больше всего в США (более 187 миллионов), Китае (164,5 миллиона) и Индии (104,5 миллиона). Россия в этом списке занимает 13-е место — 11,6 миллиона прививок.