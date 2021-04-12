В Госдуму внесли законопроект, наделяющий правительство правом запрещать посещение кафе и магазинов с животными

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект о наделении правительства полномочиями устанавливать правила посещения магазинов и кафе с животными. Авторы законодательной инициативы — депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В пояснительной записке к законопроекту говорится:
На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим.
Отсутствие четких правил посещения торговых точек и заведений общественного питания с животными, считают авторы законопроекта, приводит к конфликтам.
«Для упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере», говорится в пояснительной записке, следует наделить правительство полномочиями устанавливать соответствующие правила.