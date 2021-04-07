Помогите определить победителя в битве собачников и кошатников! Вот у вас кто? (У нас лапки 🐾)

Priscilla Du Preez / Unsplash

А теперь о важном: уже завели собаку или кошку? Хотим все знать, немедленно! Мы это вспомнили не просто так. Как показал опрос компании Mars Petcare, за последние три года в России количество кошек и собак выросло на 12 миллионов. То есть на 23% по сравнению с 2017 годом. Значит, прямо сейчас 63,5 миллиона домашних собак и кошек спят на подоконниках, грызут игрушки и выпрашивают угощения.

Это приводит нас к закономерному вопросу — а кто живет дома у читателей «Медузы»? Кошки? Собаки? А может, и те, и другие? (Вдруг они вообще лучшие друзья!) Про грызунов, змей и других домашних животных нам, естественно, тоже интересно. Но сперва хочется выявить победителя в битве собачников и кошатников. В общем, голосуйте сердцем! Посмотрим, сколько вас.