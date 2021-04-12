«Роснефть»: «недобросовестные медиа» использовали обыски в редакции «Важных историй» для «очернения компании»

«Роснефть» утверждает, что против компании и ее руководства ведут «масштабную информационную войну» и «клеветническую кампанию». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Поводом для заявления стала информация об обысках в редакции издания «Важные истории». «Роснефть» считает, что «недобросовестные медиа» использовали эти сообщения «для очернения компании».

Против «Роснефти» и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности «Роснефти».

По мнению «Роснефти», информационные атаки организовали, чтобы снизить конкурентоспособность компании и создать дополнительные санкционные риски.

В компании добавили, что предприняли ряд юридических действий, чтобы защитить деловую репутацию и акционерную стоимость «Роснефти». Ранее компания подала в суд иски к «Новой газете», «Важным историям» и Bloomberg.

9 апреля сотрудники ФСБ России провели обыски в редакции «Важных историй» и в квартире главного редактора издания Романа Анина. После семичасового обыска Анина увезли на допрос. Следственные действия провели в рамках дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, в тот момент жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель.

В 2016 году «Новая газета» выпустила материал Романа Анина о том, что Ольга Сечина часто проводит время на яхте «Сейнт Принсесс Ольга» стоимостью 100 миллионов долларов. Позже Игорь Сечин через суд добился опровержения информации о том, что он связан с этой яхтой.

11 апреля Европейская служба внешних связей (это дипломатическая служба ЕС) заявила, что обеспокоена обыском у Анина. «Органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их», — сказано в заявлении службы.

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