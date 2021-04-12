Председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где сидит Навальный

Петушинский районный суд Владимирской области оштрафовал главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву на 180 тысяч рублей за акцию у ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание политик Алексей Навальный.

Васильева признана виновной в нарушении административной статьи о массовом пребывании граждан на территориях, непосредственно прилегающих к колониям (часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ). По этой статье физических лиц могут оштрафовать на сумму от 150 до 200 тысяч рублей или назначить им обязательные работы или арест до 20 суток.

Адвокаты Васильевой намерены обжаловать решение.

Акция «Альянса врачей» у ИК-2 состоялась 6 апреля. Ее участники требовали допустить к Алексею Навальному врача. На протяжении нескольких недель он жаловался на боли в ноге и спине. С 31 марта политик держит голодовку. ФСИН утверждает, что вся необходимая помощь Навальному оказывается.

Всего в ходе акции были задержаны девять человек. Пятеро из них получили от восьми до десяти суток ареста.

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