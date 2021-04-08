Активистам «Альянса врачей», задержанным около колонии Навального в Покрове, назначили административные аресты

Петушинский районный суд Владимирской области назначил административные аресты четырем сторонникам Алексея Навального, которых задержали 6 апреля возле исправительной колонии № 2 в Покрове, где содержится политик.

Как пишет «Апология протеста», по восемь суток ареста получили глава юридической службы Александр Генералов, председатель пермского отделения профсоюза Артем Борискин и его заместитель Валерия Меркулова. Стороннице Навального Ксении Пахомовой назначили девять суток ареста.

Всех их признали виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах (часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ). Адвокаты «Апологии протеста» намерены обжаловать решения суда.

6 апреля «Альянс врачей» провел акцию около ИК-2 в Покрове с требованием допустить врачей к Алексею Навальному, который пожаловался на боли в спине и ноге и объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи. В ходе акции были задержаны девять человек, в том числе глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и съемочная группа телеканала CNN.

ФСИН утверждает, что оказывает всю необходимую помощь Навальному. Ранее сообщалось, что политика перевели в медсанчасть колонии из-за высокой температуры и кашля. По сведениям адвокатов Навального, у него также обнаружили две грыжи.

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