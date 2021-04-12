Компания Regeneron Pharmaceuticals объявила об успешных испытаниях препарата, который защищает от появления симптомов COVID-19

Американская компания Regeneron Pharmaceuticals успешно завершила третью фазу клинических испытаний препарата, резко снижающего риск симптоматической инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении компании для прессы: пока объявленные Regeneron Pharmaceuticals результаты испытаний не были опубликованы в рецензируемом научном журнале, отмечает The Wall Street Journal.

Вводимый подкожно препарат под названием REGEN-COV состоит из двух видов . Он снизил риск развития симптоматического течения COVID-19 на 81% у людей, живущих в одном помещении с инфицированным коронавирусом — по сравнению с контрольной группой, получившей вместо препарата плацебо.

Компания провела испытания совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. В исследовании приняли участие около 1500 человек.

12 апреля Regeneron Pharmaceuticals планирует подать в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявку на одобрение использования препарата в качестве профилактического лечения — для невакцинированных людей, которые контактировали с SARS-CoV-2, пишет The Wall Street Journal.

В ноябре 2020 года FDA экстренно разрешило терапию этим препаратом в клиниках для лечения взрослых людей с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести течения болезни.

Препарат Regeneron Pharmaceuticals получил известность после того, как в октябре 2020 года его использовали для лечения от коронавируса Дональда Трампа, на тот момент президента США. Трамп провел три дня в военном госпитале Уолтера Рида, получая терапию этим препаратом, после чего достаточно быстро выздоровел.