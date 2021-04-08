В Пекине на заведениях появились наклейки разных цветов. Они показывают долю сотрудников, сделавших прививку от коронавируса

В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других заведений появились наклейки разных цветов. Они показывают клиентам долю сотрудников, вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Фирмы, где прививку сделали 80% сотрудников, власти Пекина отмечают зеленой наклейкой. При доле вакцинированных от 40% до 80% фирма получает голубую наклейку, при доле меньше 40% — красную.

Власти Пекина ввели наклейки несколько недель назад. Менеджер одного из городских ресторанов рассказал The Guardian, что их заведение получило зеленую наклейку, и она действительно помогает продажам. «Клиенты считают, что здесь безопасно обедать», — добавил он.

В Китае, где разработали несколько собственных вакцин против коронавируса, прививку сделали уже более 145 миллионов человек. К июню власти планируют привить 560 миллионов жителей — около 40% населения страны.

Ранее в Китае заработало мобильное приложение, которое присваивает пользователю зеленый, желтый или красный цвет в зависимости от состояния его здоровья и истории поездок. Люди должны показать, какой цвет им присвоило приложение, перед тем как зайти в общественные места или воспользоваться общественным транспортом.

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