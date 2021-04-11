В Ростове-на-Дону полицейские ночью несколько часов стучали в дверь штаба Навального

В ночь на 11 апреля сотрудники полиции несколько часов стучали в дверь штаба Навального. Полицейские пришли через несколько часов после того, как активисты рассказали в соцсетях о новом офисе штаба.

В дверь штаба, где в этот момент находилась координатор Ксения Середкина, полиция начала стучать в три часа ночи. Полицейские утверждали, что получили жалобу от соседей, что, как считают в штабе Навального, не соответствует действительности.

Полицейские стояли под дверью до шести утра, затем ушли, но спустя два часа вернулись. По словам координатора штаба, они называли ее через дверь «Ксенией Селедкиной» и громко смеялись. Около 14:00 Середкина написала, что ей удалось благополучно покинуть офис.

Штабы Алексея Навального были развернуты в разных городах России после того, как политик объявил о планах выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году. В штабы неоднократно приходили сотрудники полиции, их работе пытались помешать провластные активисты. По состоянию на апрель 2021 года в России работали 37 штабов Навального.

Руководитель штабов Навального — Леонид Волков — в феврале был объявлен российскими правоохранительными органами в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Волков вину категорически отрицает.