Минобороны Украины заявило о гибели своего военного в Донбассе

В Донбассе в результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение, сообщило Минобороны Украины. Состояние пострадавшего военнослужащего — средней тяжести.

В сообщении Минобороны Украины говорится, что за 10 апреля зафиксировано девять обстрелов и один пролет беспилотника через линию разграничения. В какой именно части Донбасса украинский военный получил смертельное ранение, не уточняется.

ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявили, что украинская сторона восемь раз нарушила режим прекращения огня, сообщает «Интерфакс».

С конца марта поступают сообщения о том, что Россия резко увеличила концентрацию своих войск на границе с Украиной. В Минобороны РФ передислокацию войск объяснили проведением учений, в Кремле заверили, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и находятся на российской территории там, «где это признано необходимым и целесообразным».