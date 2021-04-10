РПЦ подготовила регламент практики экзорцизма

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма (изгнания бесов). Об этом РИА Новости сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По словам Илариона, сейчас практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. Подготовленный документ содержит как историю этой практики, так и предложения по ее унификации и регламентации.

При этом Иларион подчеркнул, что до официальной публикации документа не может разглашать его содержание.

В августе 2020 года от коронавируса умер насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман. СМИ писали, что он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала проводить обряды экзорцизма.

В конце 2020 года Иларион от имени РПЦ просил верующих не проводить обряды экзорцизма самостоятельно, подчеркивая, что это может сделать только специальный священник по особому благословению архиерея. Он также отмечал, что не следует путать с беснованием подозрения на наличие у человека возможных психических расстройств.

Работа над документом, регламентирующим экзорцизм, велась с 2015 года.

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