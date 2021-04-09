В МВД отказались принять 140 тысяч подписей, собранных против плана «Крепость». Он позволяет применять силу к задержанным в отделах полиции

Обновление: Офис уполномоченной по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой согласился принять подписи.

Министерство внутренних дел РФ не стало принимать 141 630 подписей, собранных против злоупотреблений планом «Крепость» в отделах полиции. Об этом сообщило «ОВД-Инфо», по чьей инициативе проводился сбор подписей.

Сбор подписей под петицией против злоупотребления планом «Крепость» в отделах полиции был объявлен в начале февраля. Из-за плана «Крепость» — особого положения, которое вводят для защиты отдела полиции от вооруженного нападения, — грубо нарушались права задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального, сообщало «ОВД-Инфо». На основании введенного плана «Крепость» у задержанных отбирали телефоны, применяли силу и не пускали адвокатов, указывали правозащитники.

Акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие в России в январе-феврале, сопровождались массовыми задержаниями. По данным правозащитников, на трех протестных акциях были задержаны в общей сложности около 11 тысяч человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.