«Каста» объявила об отмене концерта в Беларуси. Властям не понравились тексты песен

Ростовская группа «Каста» заявила, что намеченный на 9 апреля концерт в Минске не состоится. Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение, сообщается на странице «Касты» во «Вконтакте»

Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание.

В ноябре 2020 года «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять», в котором было показано, как спецназовцы разгоняют и задерживают людей на улицах, а затем жестоко их избивают и пытают. Сюжет клипа был воспринят как отсылка к разгону акций протеста в Беларуси после президентских выборов. В комментариях к «Выходи гулять» на ютьюбе «Касту» благодарили за поддержку протестующих белорусов.

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