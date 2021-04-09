К главному редактору «Важных историй» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ

Обновлено. Обыск проходил в рамках расследования о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (часть 2 статьи 137). После обыска Анин с адвокатами поехали в СК, в каком статусе находится журналист, пока неясно.

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину.

В телеграм-канале «Важных историй» сообщается, что Анин не выходит на связь. К нему выехали адвокаты.

В твиттере «Важных историй» говорится, что обыск может быть связан с расследованием Анина о роскошной яхте «Принцесса Ольга». Этот текст был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. В статье рассказывалось, что с яхтой связан глава «Роснефти» Игорь Сечин. Впоследствии суд по иску Сечина обязал «Новую газету» опубликовать опровержение, но сам текст удален не был.

Издание «Важные истории» специализируется на журналистских расследованиях. 9 апреля оно опубликовало текст о сотрудниках ФСИН во Владимирской области, которые продолжают продвигаться по службе, несмотря на обвинения в пытках и убийствах. В ИК-2 города Покров Владимирской области отбывает срок Алексей Навальный.

В числе наиболее резонансных расследований «Важных историй» — статья о предполагаемом бывшем зяте президента России Кирилле Шамалове, который получил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов, и текст о покупке доли в Pirelli для «Роснефти». После публикации о «Роснефти» нефтяная компания подала на «Важные истории» в суд.

В марте 2021 года было опубликовано расследование Романа Анина, в котором рассказывалось о связях заместителя директора ФСБ Сергея Королева с лидерами организованной преступности.