Главного редактора «Важных историй» Романа Анина увезли на допрос в СК после шестичасового обыска

Сотрудники ФСБ завершили обыск у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Обыск продолжался около шести часов. По его окончании, как сообщается в телеграме «Важных историй», журналиста увезли на допрос в Следственный комитет.

Анина преследуют по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном с использованием служебного положения (часть 2 статьи 137 УК РФ). В каком статусе он проходит по делу, неизвестно. Адвокат журналиста Василий Грищук сообщил, что этот статус не определен. Он также назвал незаконным решение доставить Анина на допрос в СК ночью.

Редактор «Важных историй» Роман Шлейнов рассказал «Дождю», что дело против Анина завели еще в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, которая в то время была женой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Следствие по делу приостанавливали, а 24 марта 2021 года, как сообщило издание со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую, расследование возобновили.

«Важные истории» сообщили, что, по мнению самого Анина, обыск может быть связан с его расследованием о роскошной яхте «Принцесса Ольга». В статье журналиста говорилось, что яхта может быть связана с Игорем Сечиным.

Расследование было опубликовано в «Новой газете» 1 августа 2016 года. Впоследствии газета, проиграв иск, поданный Сечиным, опубликовала по его требованию опровержение, но текст Романа Анина не был удален.