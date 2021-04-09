Кремль считает, что отказ Словакии зарегистрировать «Спутник V» никоим образом не подрывает доверие к российской вакцине от коронавируса в Евросоюзе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире. Это показывает уже big data, которая имеется на этот счет.
Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется.
8 апреля Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная в страну российская вакцина отличается от образцов «Спутника V», про которые писал научный журнал The Lancet и которые находятся на исследовании Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
В ответ Российский фонд прямых инвестиций, курирующий производство вакцины, потребовал от Словакии вернуть поставленный препарат — 200 тысяч доз.