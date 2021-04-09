Boeing предупредил о новых проблемах 737 MAX. Они связаны с электрической системой лайнеров

Компания Boeing предупредила о возможных проблемах с некоторыми самолетами 737 MAX.

Проблема связана с электрической системой лайнеров. В Boeing заявили, что уже обратились к 16 авиакомпаниям с рекомендацией приостановить полеты самолетов до окончания проверки, а также подчеркнули, что сотрудничают с Федеральным управлением гражданской авиации США.

После сообщения авиапроизводителя три авиакомпании — Southwest Airlines Co, United Airlines и Alaska Air Group — подтвердили, что приостановили эксплуатацию 737 MAX.

737 MAX — новейший лайнер Boeing. В марте 2019 года полеты этих самолетов по всему миру были приостановлены из-за двух , в результате которых погибли 346 человек. Запрет на полеты 737 MAX был снят в ноябре 2020 года.

На фоне запрета полетов 737 MAX и вызванной этим остановкой его производства по итогам 2020 года Boeing отчитался о рекордном убытке в столетней истории компании.