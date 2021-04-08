Ульяновский губернатор подал в отставку. Он возглавлял область 16 лет

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию. При этом он заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму РФ.

«Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке, чтобы полностью сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы, — сказал Морозов в обращении к жителям области, которое транслировалось в эфире телеканала „Россия 24“. — Я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее для того, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев».

Сергей Морозов был последним старожилом в губернаторском корпусе, он возглавлял Ульяновскую область с января 2005 года. До этого он работал начальником УВД и главой Димитровграда.

Накануне Владимир Путин своим указом уволил главу Тувы Шолбана Кара-оола, который возглавлял регион с мая 2007 года. Исполняющим обязанности главы Тувы стал Владислав Ховалыг.