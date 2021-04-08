Байден объявил о мерах контроля за огнестрельным оружием. За месяц в США было 29 случаев стрельбы, в результате которых погибли люди

Президент США Джо Байден объявил о мерах, направленных на ограничение оборота огнестрельного оружия, сообщает CNN.

«Насилие с применением огнестрельного оружия в этой стране — это эпидемия. И это международный позор», — заявил американский президент.

Список мер, которые намерена реализовать администрация Байдена, накануне был опубликован на сайте Белого дома. Среди них — ужесточение правил продажи деталей, увеличивающих точность стрельбы пистолетов, а также пистолетов, которые можно собрать из готового набора деталей. Кроме того, администрация Байдена хочет наделить суды полномочиями временно запрещать доступ к огнестрельному оружию для людей, которые находятся в кризисной ситуации и представляют опасность для себя и других.

Введением этих ограничений займется Минюст США. Для этого не потребуется одобрения Конгресса.

CNN пишет, что это первые реальные шаги администрации Байдена по борьбе с применением огнестрельного оружия. При этом издание отмечает, что предложенные новшества носят ограниченный характер и пока не соответствуют тем масштабным мерам по противодействию массовым убийствам, которые Байден обещал ввести, будучи кандидатом в президенты.

За последний месяц в США произошло 29 инцидентов со стрельбой, в которых погибли люди. Всего были убиты 79 человек. Наибольшее число жертв повлекли нападения 16 марта в Джорджии (восемь погибших) и 22 марта в Колорадо (10 погибших).

23 марта Джо Байден потребовал от Конгресса запретить в стране продажу штурмового огнестрельного оружия и магазинов большой емкости, а также призвал окончательно утвердить два законопроекта, которые призваны закрыть лазейки в системе проверки людей, покупающих оружие.

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