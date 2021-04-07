Сергей Фургал заразился в СИЗО коронавирусом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в организации убийств, заразился коронавирусной инфекцией в московском СИЗО «Лефортово».

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — рассказал ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

Защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения Фургалу. «Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — добавил Карапетян.

Как пишет «Коммерсант», ранее ковид подтвердился у другого адвоката Фургала Сергея Грозы. В последнее время он постоянно посещал «Лефортово», изучая материалы уголовного дела в одном кабинете с самим Фургалом, другими адвокатами и следователями СК. Несмотря на выявленный диагноз Грозы, руководство СИЗО не стало прерывать процесс ознакомления с уголовным делом, отмечает газета.