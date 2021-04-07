Адвокат опроверг информацию о том, что Навального увезли из колонии

Политик Алексей Навальный по-прежнему находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Об этом «Открытым медиа» сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«Нет, это не так», — сказал Кобзев в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Навального увезли из колонии.

О том, что Навального вывезли из ИК-2 в неизвестном направлении, ранее 7 апреля написало владимирское издание «Pro Город», ссылаясь на свои источники. Издание предположило, что политика могли перевести в другое учреждение ФСИН во Владимире.

Алексей Навальный с 31 марта держит в колонии голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача. До этого политик жаловался на боли в ноге и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимой медицинской помощи. 5 апреля Навальный рассказал, что у него температура и кашель; после этого «Известия» написали, что его перевели в медсанчасть колонии.

6 и 7 апреля возле ИК-2 в Покрове прошли акции протеста сторонников Навального с требованием допустить к нему врачей.