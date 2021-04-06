Обновление. В МВД по Владимирской области сообщили, что у колонии задержали девять человек, «допустивших нарушения общественного порядка». Всего же, по оценке полиции, у колонии собрались 45 человек, в том числе 30 журналистов и блогеров.
Полиция Владимирской области начала задерживать людей, которые приехали к колонии № 2 в Покрове, где отбывает заключение политик Алексей Навальный. Как сообщает корреспондент «Медузы», к 15:12 задержали не менее семи-восьми человек.
В частности, задержаны председатель «Альянса врачей», лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов, в том числе корреспондент CNN Мэттью Чэнс.
Всех задержанных доставили в отдел полиции № 9 в Покрове, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из задержанных, бывшего координатора штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову.
Утром 6 апреля к колонии приехали представители «Альянса врачей» и сторонники Алексея Навального. Они требуют оказать Навальному медицинскую помощь из-за жалоб на ухудшение состояния здоровья.