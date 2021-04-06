На концерте группы «Элизиум» в Москве запретили показывать фото Навального со словами «Свободу политзаключенным!»

Лидер рок-группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов рассказал в фейсбуке, что 3 апреля на концерте в московском «Главклубе» руководство площадки запретило музыкантам вывести на экран изображение политика Алексея Навального со словами «Свободу политзаключенным!».

Группа собиралась показать изображение во время исполнения песни «Привет, это Навальный». Организатор концерта и арт-директор клуба, по словам Кузнецова, после переговоров с директором выдвинули музыкантам условие: или отказаться от картинки с оппозиционером, или концерт отменят.

«Пришлось уступить и заменить фото на видео звездного неба, под которое мы и исполнили песню», — добавил лидер «Элизиума».

«Медуза» отправила запрос в «Главклуб» и ожидает ответа.

В феврале группа «Элизиум» выпустила песню «Привет, это Навальный», в основу которого легло письмо Алексея Навального из СИЗО, где он находился после возвращения в Россию из Германии. В тексте Навальный, в частности, пишет, что находится «не в тюрьме, а в космическом путешествии».

Элизиум — Привет, это Навальный Elysium Band

В марте Алексея Навального этапировали в колонию № 2 в городе Покров во Владимирской области. 31 марта Навальный объявил голодовку из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь. 5 апреля газета «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщила, что политика перевели в медико-санитарную часть в колонии.

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