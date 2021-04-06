Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Правозащитница Марина Литвинович сообщила в фейсбуке, что ее исключили из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Литвинович обвинили в том, что она нарушила закон об ОНК, разгласив в интервью «Дождю» данные следствия, которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь.
Литвинович, в свою очередь, считала, что не допустила нарушений. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Любови Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», — говорила она.
Решение о досрочном прекращении полномочий Литвинович принимал совет Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК. В совете сообщили «МБХ медиа», что Литвинович исключена из московской ОНК «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».
Литвинович сообщила «Интерфаксу», что намерена оспорить в суде это решение. «Я буду судиться, есть возможность подать в суд и оспорить это решение. Правовых оснований для лишения меня статуса нет, это политическое решение», — сказала она.
На вопрос корреспондента агентства, намерена ли она идти на выборы в Госдуму, Литвинович ответила: «Теперь, конечно, с большой вероятностью, да».
5 марта исключение Литвинович из ОНК поддержали более половины членов московской комиссии.