Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Правозащитница Марина Литвинович сообщила в фейсбуке, что ее исключили из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Литвинович обвинили в том, что она нарушила закон об ОНК, разгласив в интервью «Дождю» данные , которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь.

Литвинович, в свою очередь, считала, что не допустила нарушений. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Любови Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», — говорила она.

Решение о досрочном прекращении полномочий Литвинович принимал совет Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК. В совете сообщили «МБХ медиа», что Литвинович исключена из московской ОНК «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».

Литвинович сообщила «Интерфаксу», что намерена оспорить в суде это решение. «Я буду судиться, есть возможность подать в суд и оспорить это решение. Правовых оснований для лишения меня статуса нет, это политическое решение», — сказала она.

На вопрос корреспондента агентства, намерена ли она идти на выборы в Госдуму, Литвинович ответила: «Теперь, конечно, с большой вероятностью, да».

5 марта исключение Литвинович из ОНК поддержали более половины членов московской комиссии.