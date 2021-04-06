Главный нефролог Петербурга признался в случайном убийстве жены, совершенном 11 лет назад

Главный нефролог Санкт-Петербург Александр Земченков признался в убийстве жены в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Сейрана Арутюняна.

Адвокат подчеркнул, что чистосердечное признание было сделано по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), а не по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Причинение смерти по неосторожности — преступление небольшой тяжести, максимальное наказание за которое составляет два года лишения свободы.

Арутюнян уточнил, что изначально Земченков сделал чистосердечное признание без адвоката, и теперь защита «разбирается в обстоятельствах этого».

Жена нефролога Ирина Земченкова пропала в конце марта 2010 года. О ее пропаже заявил сам Земченков — он сказал, что она ушла из дома на работу и не вернулась. Впоследствии нефролог участвовал в передаче «Жди меня», герои которой разыскивают пропавших родственников.

Уголовное дело об убийстве, возбужденное сразу после исчезновения женщины, долгое время оставалось без движения. В декабре 2020 года отец Земченковой пожаловался на это главе СК Александру Бастрыкину, после чего к делу подключились сотрудники главного управления криминалистики ведомства.

По версии СК, Земченков убил жену в ходе ссоры в собственной квартире, после чего расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. Сейчас Земченков находится под арестом.

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