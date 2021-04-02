В 2010 году главный нефролог Петербурга пришел в программу «Жди меня» из-за исчезновения жены. Спустя 11 лет СК обвинил его в убийстве и расчленении супруги

СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская больница»

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу до 27 апреля главного городского комитета здравоохранения, заведующего отделением нефрологии Мариинской больницы , которого обвиняют в убийстве своей жены Ирины в 2010 году. Сам обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание суда, на котором Александра Земченкова отправили под стражу

60-летнего Александра Земченкова обвиняют в умышленном убийстве жены, матери троих детей Ирины Земченковой, которая работала акушером-гинекологом. По версии следствия, Земченков убил супругу 23 февраля 2010 года «в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений», после чего расчленил ее тело и по частям выбросил в мусорные контейнеры.

Первоначально Земченков утверждал, что его супруга пропала, когда ушла на работу в роддом № 6 имени Снегирева в Петербурге. О ее исчезновении сообщили многие петербургские СМИ, в поисках женщины участвовали родственники и добровольцы, изучавшие маршруты, которыми она ходила. Александр Земченков, как пишет «Mash на Мойке», также обращался в телепрограмму «Жди меня».

Фрагмент передачи «Жди меня» с участием Александра Земченкова Mash на Мойке

Спустя месяц после исчезновения Ирины Земченковой, 24 марта 2010 года, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Расследование дела неоднократно приостанавливали и возобновляли. Следователь СК Динара Камалутдинова говорила в 2014 году, что установить причастных к исчезновению женщины не удалось из-за «неоперативной работы сотрудников милиции на первоначальном этапе следствия». Камалутдинова объясняла, что, когда к делу подключился СК, «уже не было возможности получить запись с камеры видеонаблюдения, расположенной напротив подъезда Ирины, а проведенные в квартирах и на дачах обыски спустя столь длительный срок ничего не дали».

Расследование уголовного дела возобновили после того, как в декабре 2020 года к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился 92-летний отец пропавшей женщины, доктор ветеринарных наук, профессор Геннадий Кононов. После этого следователи проанализировали имеющиеся показания свидетелей, провели новые допросы и установили, что в день исчезновения Ирина Земченкова не должна была идти на работу и вообще не выходила из дома. 30 марта 2021 года Александра Земченкова задержали. Как сообщали в СК, следователи допросили мужчину при помощи детектора лжи, после чего предъявили ему обвинение в убийстве.

«Фонтанка», Life Shot и «Mash на Мойке» писали, что Александр Земченков пошел на преступление после того, как его жена узнала о романе с любовницей. По данным СМИ, через несколько месяцев после убийства Ирины Земченковой ее муж вновь женился, в новом браке у него родились двое детей.

В Мариинской больнице в Петербурге, где Земченков возглавляет отделение нефрологии, охарактеризовали врача как «уникального специалиста с „золотыми руками“, который спас многие жизни», а также назвали «большим профессионалом и докой». «Все знают, что он — невероятный профессионал, гуру и специалист, который передавал знания студентам и коллегам», — заявили в пресс-службе больницы. Решение о дальнейшей работе Земченкова в больнице пока не приняли.

Александр Бакланов