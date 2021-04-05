ТАСС: российский посол вернется в США, когда американцы сделают «хоть что-то» для нормализации отношений

Сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в США зависят от того, какие Вашингтон предпримет шаги по нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

О конкретных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить рано. По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений.

Собеседник агентства также отметил, что консультации, для которых Антонов был вызван в Москву, сейчас «продолжаются, и в самом разгаре».

МИД вызвал Антонова в Москву для консультаций 16 марта. Это было сделано через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина «убийцей».

Комментируя вызов посла, в российском МИДе возложили ответственность на США за то, что российско-американские связи в последние годы были «заведены в тупик».

Госдепартамент заявил, что не планирует в ответ вызывать для консультаций посла США из Москвы.

При каких обстоятельствах посла вызвали в Москву

Байден ответил «Да» на вопрос журналиста «Путин — убийца?» И вот что произошло за несколько часов после этого

При каких обстоятельствах посла вызвали в Москву

Байден ответил «Да» на вопрос журналиста «Путин — убийца?» И вот что произошло за несколько часов после этого