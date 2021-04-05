«Левада-центр»: 29% россиян назвали приговор Навальному несправедливым

По данным опроса , проведенного в марте, 48% опрошенных считают справедливым , еще 29% — несправедливым, а 23% затруднились с ответом на этот вопрос, пишут «Открытые медиа».

Чаще других решение суда называли несправедливым молодые люди в возрасте 18-24 лет (50%), жители Москвы (35%) и сел (33%), а также те, кто доверяет интернет-изданиям (45%), соцсетям (48%) или телеграм-каналам (69%) как источникам информации.

Чаще других приговор считают справедливым люди старше 55 лет (60%), жители (по 52%), а также россияне, которые доверяют телевидению как источнику новостей (60%).

Среди тех, кто считает решение суда по делу Навального несправедливым, 61% опрошенных хотели бы, чтобы политика как можно скорее освободили, еще 30% сказали, что им все равно, а 8% не хотели бы, чтобы оппозиционер скорее вышел на свободу.

26% от всех опрошенных сообщили, что знают о вынесенном приговоре Навальному, еще 56% что-то слышали, а 17% сказали, что впервые узнали об этом от социологов.

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, объявил голодовку из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь. Он пообещал держать ее до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее политик жаловался на боли в спине и ногах. Во ФСИН заявили, что Навальный получает необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Читайте также

Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Главное «Он всегда считал это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца», — заявили его соратники

Читайте также

Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Главное «Он всегда считал это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца», — заявили его соратники

Также напомним Можно ли верить данным соцопросов?