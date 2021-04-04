Врач показал видео из операционной кардиоцентра в Благовещенске. Два дня назад там провели операцию на сердце, несмотря на пожар

Врач-перфузиолог Георгий Кондратов 2 апреля участвовал в операции на открытом сердце, которую врачи кардиохирургического центра в Благовещенске успешно завершили, несмотря на пожар в здании. 4 апреля Кондратов опубликовал в инстаграме несколько видео из операционной.

На записях, в частности, видно, как пищит оборудование в операционной из-за временного отключения электричества, как за окном пожарные тушат горящую крышу кардиоцентра и как по оконному стеклу стекает вода из пожарных насосов.

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В разговоре с «Комсомольской правдой» Кондратов рассказал, что медсестра сообщила операционной бригаде о пожаре после начала основного этапа операции. «Варианта останавливаться не было. В каждой операции есть точка невозврата, и когда мы приступили к этапу работы на открытом сердце, мы эту точку прошли», — сказал Кондратов.

Он добавил, что спасатели несколько раз торопили операционную бригаду, но врачи действовали без спешки. «Во время основного этапа операции кардиохирурги работают с микроскопами с увеличением в четыре-шесть раз, нить у них тоньше человеческого волоса. Тут важна предельная точность», — пояснил доктор.

После завершения необходимых манипуляций, операционную бригаду и пациента эвакуировали из здания. Пациент пришел в сознание на следующий день. «Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: „Да…“ — а потом взял меня за руку, и сказал: „Спасибо“», — рассказал Кондратов.

По предварительной информации, причиной пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске стали нарушения в работе электрической проводки.