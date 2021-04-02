В Благовещенске загорелся кардиоцентр. Из здания эвакуировали пациентов, но врачи продолжили делать операцию

Около 120 человек, в том числе 67 пациентов, эвакуировали из здания кардиохирургического центра в Благовещенске после того, как днем 2 апреля там загорелась кровля.

Площадь возгорания в здании на улице Горького составила 1,6 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвуют 59 пожарных и 28 единиц техники. По данным МЧС, возгорание удалось локализовать.

Из здания также эвакуируют дорогостоящее медицинское оборудование и технику.

Как сообщили в городской мэрии, в момент пожара в здании проводили операцию на открытом сердце одному из пациентов. Врачи не стали ее останавливать, поскольку транспортировать пациента и бригаду медиков было невозможно. «По имеющимся данным, операционная находится на первом этаже, вода в помещение не поступает. Ситуация на контроле пожарных», — сказали в мэрии.

Источник «Интерфакса» в клинике рассказал, что операция прошла успешно и пациента вместе с врачами уже эвакуировали. Сейчас он находится в областной больнице в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в работе электрической проводки.