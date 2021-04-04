Протодиакону Андрею Кураеву, которому грозит лишение сана, дали время «для возвращения на путь Церкви»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Московской городской епархии о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте епархии.

Согласно резолюции патриарха, Кураев лишится сана после издания соответствующего указа.

Но, как сказано в резолюции, на издание указа вводится мораторий «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».

В апреле 2020 года патриарх Кирилл протодиакона Андрея Кураева. В декабре 2020-го Епархиальный суд лишил протодиакона сана.

Причиной стала запись в блоге Кураева, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Кураев — один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей РПЦ. Его публичные высказывания неоднократно шли вразрез с официальной позицией руководства церкви.

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