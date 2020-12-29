Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева.

Причиной этого стала сделанная в апреле запись в блоге Кураева, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Суд установил в действиях Кураева признаки «хулы на Церковь». В решении также говорится о признаках «клеветнической деятельности» протодиакона, в частности, в его обвинениях в адрес РПЦ в «организации раскола».

Решение о лишении сана вступит в силу после его одобрения патриархом Кириллом. До этого оно может быть обжаловано.

Андрей Кураев — один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей РПЦ. Его публичные высказывания неоднократно шли вразрез с официальной позицией руководства церкви.

Кураев был временно запрещен в служении (до решения епархиального суда) указом патриарха Кирилла в конце апреля — это произошло спустя неделю после высказываний протодиакона об Александре Агейкине.

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