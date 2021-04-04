На выставке в Сеуле посетители случайно испортили картину за 500 тысяч долларов. Они разрисовали ее краской, которая была частью экспозиции

На выставке работ уличных художников в торговом центре Lotte World Mall в Сеуле двое посетителей случайно испортили абстрактную картину художника JonOne (настоящее имя — Джо Эндрю Перелло). Об этом сообщает ABC News.

Картина не была закрыта стеклом из-за своего большого размера. Рядом с ней находились кисти и краски, с помощью которых она была нарисована. Они были частью экспозиции как символы творческого пути художника, заявили организаторы выставки.

Но молодая пара, пришедшая на выставку, подумала, что кисти и краски предназначались для посетителей. Молодые люди нанесли на центральную часть картины несколько мазков темно-зеленой краской. Когда сотрудники галереи это обнаружили, пару вычислили по камерам наблюдения и задержали.

Позднее молодых людей отпустили. Организаторы выставки не стали выдвигать против них обвинения. «Они считали, что им разрешено [рисовать на картине] в рамках коллективного искусства, и сделали ошибку», — заявил Reuters руководитель выставки Кан Ук. По его словам, художник решит, стоит ли реставрировать картину.

После инцидента возле картины поставили ограждение и табличку с надписью «Не трогать».

ABC News сообщает, что стоимость картины оценивается в 440 тысяч долларов, Reuters сообщается о стоимости в 500 тысяч долларов.

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