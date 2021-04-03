Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса в России

Лаборатория Сбербанка «СберИндекс» прогнозирует, что к 15 апреля в России ежедневно станут выявлять на треть больше новых случаев заражения коронавируса, чем сейчас.

Согласно модели «СберИндекса» по состоянию на утро 3 апреля, в России число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 к 4 апреля опустится до 7616 случаев, а к 15 апреля вырастет до 12347 случаев.

Еще ночью 3 апреля «СберИндекс» давал более пессимистичный прогноз, но утром изменил его. Как писал РБК, основываясь на прежних данных, к 15 апреля аналитики Сбербанка прогнозировали, что в стране будут выявлять более 15 тысяч случаев коронавируса. Если этот прогноз подтвердится, то можно будет говорить о начале третьей волны коронавируса в России.

Также «СберИндекс» прогнозирует почти двукратное увеличение числа новых случаев COVID-19 в Москве. По этой модели, к 4 апреля в городе будут регистрировать 1380 случаев коронавируса, а к 15 апреля — 3749.

По данным оперативного штаба по коронавирусу на 11:00 3 апреля, в России за сутки зарегистрировали 9021 случай заболевания COVID-19, в том числе 2011 в Москве.

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