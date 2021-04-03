Компания Amazon прокомментировала сообщения о том, что ее сотрудники вынуждены мочиться в бутылки из-за того, что в противном случае они не успевают справиться с доставкой посылок.

В сообщении на своем сайте Amazon признала, что с подобной проблемой сталкиваются водители компании. В заявлении сказано, что они испытывают трудности с поиском туалетов из-за дорожного движения, а также на сельских маршрутах. «И это было особенно заметно во время [пандемии] ковида, когда многие общественные туалеты были закрыты», — сообщили в Amazon.

Это давняя, общеотраслевая проблема, которая не является специфической для Amazon. <…> Вопреки тому, что это общеотраслевая проблема, мы бы хотели ее решить. Мы пока не знаем, как, но будем искать решения.

Компания также извинилась перед демократическим политиком из Висконсина Марком Поканом, который 25 марта поднял эту тему в твиттере Amazon News. В ответ представители компании в своем твите назвали неправдой «истории про бутылки». Это, в свою очередь, вызвало множество откликов от пользователей и несколько публикаций в СМИ, которые подтвердили существование проблемы и резко раскритиковали Amazon за подобное отношение к сотрудникам. Теперь в компании признали, что ее прежние утверждения были ошибочными.

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