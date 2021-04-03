«Коммерсант»: предустановленные российские приложения передают данные пользователей за рубеж

Почти все российские приложения, которые производители с 1 апреля на телефоны и планшеты, продаваемые в России, содержат скрытые аналитические трекеры, собирающие и передающие за рубеж сведения о пользователях.

Данные от предустановленных приложений в числе прочих могут получать компании Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на исследование АНО «Информационная культура».

Авторы исследования проанализировали код 16 классов программ для операционных систем Android и iOS, в том числе приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», а также «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».

По данным исследования, встроенные механизмы слежки отсутствовали только в приложении платежной системы «Мир», а во всех остальных, в том числе в «Госуслугах», были аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний.

В министерстве цифрового развития РФ заявили «Коммерсанту», что предустановленные программы есть в магазинах приложений и требования к ним схожи с требованиями к другим программам, доступным пользователям.

Компании, разработавшие проанализированные приложения, сообщили, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация не является личными данными пользователя. Представители «Яндекса» и Mail.ru Group сообщили, что защищают персональные данные своих пользователей и не передают их зарубежным компаниям

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