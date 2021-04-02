ВЦИОМ: россияне считают общество неготовым к общению с людьми с аутизмом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел первый в России на тему осведомленности об аутизме. Результаты опроса есть в распоряжении «Медузы».

73% опрошенных заявили, что знают об аутизме. При этом хорошо с темой знакомы лишь 15% из них. Остальные 58% заявили, что «что-то слышали, но без подробностей». Более осведомленными об аутизме себя назвали люди с высшим образованием (86%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (86%).

34% информированных об аутизме затруднились назвать причины его возникновения. 40% опрошенных в качестве причины назвали генетику, 15% — образ жизни семьи, 11% — здоровье матери, 8% — экологию.

Респондентам также перечислили ряд установок-мифов об аутизме. 6% опрошенных согласились с установкой, что аутизм появляется из-за прививок; 9% — что он является результатом неправильного воспитания, 24% — что расстройство чаще проявляется у детей из неблагополучных семей.

Участники опроса выразили мнение о неготовности общества к взаимодействию с людьми с аутизмом. 63% респондентов считают, что большинство не готово видеть людей с этой особенностью развития в одном школьном классе со своим ребенком. 58% заявили о неготовности большинства к взаимодействию в рамках группы в детском саду, 51% — в рамках рабочего коллектива, 46% — на детской площадке.

Аутизм — это расстройство развития, которое проявляется в течение первых лет жизни ребенка. Наиболее распространенными симптомами являются трудности при общении с другими людьми и обработке сенсорной информации, а также стереотипные повторяющиеся действия. Причины возникновения аутизма до сих пор неизвестны.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.