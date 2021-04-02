Проект «Дом-2» перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля

Телеканал «Ю» перезапустит проект «Дом-2» с 19 апреля, сообщает РИА Новости. Издание Super.ru уточняет, что шоу будет называться «Дом-2. Новая любовь» и станет выходить по утрам и вечерам.
Состав ведущих остался прежний — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также в шоу останутся некоторые «звездные» участники, к которым присоединятся новые, добавляет Super.ru.
25 марта издание Mash сообщило о кастинге на проект «Дом-2», при этом тогда официально информацию о перезапуске не подтверждали.
Телеканал «Ю» вещает с 2012 года. Он входит в медиахолдинг ЮТВ, которому также принадлежат телеканалы «Муз-ТВ» и Disney.
30 декабря 2020 года телеканал ТНТ показал финальный эпизод своего телепроекта «Дом-2. Город любви». В холдинге «Газпром-медиа», которому принадлежит ТНТ, сказали, что «Дом-2» начал приносить телеканалу убытки.