Проект «Дом-2» перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля

Телеканал «Ю» перезапустит проект «Дом-2» с 19 апреля, сообщает РИА Новости. Издание Super.ru уточняет, что шоу будет называться «Дом-2. Новая любовь» и станет выходить по утрам и вечерам.

Состав ведущих остался прежний — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также в шоу останутся некоторые «звездные» участники, к которым присоединятся новые, добавляет Super.ru.

25 марта издание Mash сообщило о кастинге на проект «Дом-2», при этом тогда официально информацию о перезапуске не подтверждали.

Телеканал «Ю» вещает с 2012 года. Он входит в медиахолдинг ЮТВ, которому также принадлежат телеканалы «Муз-ТВ» и Disney.

30 декабря 2020 года телеканал ТНТ показал финальный эпизод своего телепроекта «Дом-2. Город любви». В холдинге «Газпром-медиа», которому принадлежит ТНТ, сказали, что «Дом-2» начал приносить телеканалу убытки.

Как в 2020 году закрыли «Дом-2»

«Спасибо проекту. Он вечен, он жив, он меняет судьбы» Участники и ведущие «Дома-2» попрощались со зрителями в финальном выпуске шоу. Короткий пересказ

Как в 2020 году закрыли «Дом-2»

«Спасибо проекту. Он вечен, он жив, он меняет судьбы» Участники и ведущие «Дома-2» попрощались со зрителями в финальном выпуске шоу. Короткий пересказ