За два месяца после переворота в Мьянме военные убили больше 40 детей. Самой младшей жертве было шесть лет

По меньшей мере 43 ребенка были убиты военнослужащими в Мьянме за последние два месяца — после того, как в стране произошел и начались протесты против новой власти. Об этом заявила международная организация «Спасем детей».

Среди убитых 15 детей младше 16 лет. В том числе 14-летний мальчик, который был застрелен, когда находился в своем доме или около него, и 13-летний мальчик, которого убили, когда он пытался убежать от военнослужащих. Самой младшей жертвой стала шестилетняя девочка.

Число детей, которые получили ранения после переворота в Мьянме, неизвестно. Но оно наверняка «значительное», считают в «Спасем детей». По данным организации, среди раненых оказался годовалый ребенок, которому выстрелили в глаз резиновой пулей.

Мы шокированы тем, что дети продолжают оставаться жертвами этих смертоносных атак, несмотря на неоднократные призывы защитить их. Особенно ужасно то, что, как сообщается, несколько из этих детей были убиты дома, где они должны были быть в безопасности.

По последним данным , всего после переворота от рук военных в стране погибли 543 человека. В один из дней в ходе протестов были убиты больше 100 человек.

26 марта замминистра обороны России Александр Фомин провел переговоры с лидером военной хунты Мьянмы генералом Мин Аун Хлаином, а 27 марта принял участие в военном параде в стране.

В Минобороны РФ заявили, что Россия и Мьянма хотят «углубить военное и военно-техническое сотрудничество». Россия считается вторым крупнейшим поставщиком оружия в Мьянму после Китая.