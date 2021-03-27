Замглавы Минобороны РФ обменялся подарками с лидером военной хунты Мьянмы. И посетил парад, который проигнорировали западные страны

Заместитель министра обороны России Александр Фомин посетил в Нейпьидо, столице Мьянмы, военный парад, посвященный Дню вооруженных сил страны, сообщает Nikkei.

Лидер военной хунты, захватившей власть в Мьянме, командующий вооруженными силами страны, 64-летний генерал Мин Аун Хлаин, выступая на параде, приветствовал присутствие российского военного. «Россия — верный друг», — заявил он.

Помимо России своих представителей на военный парад в Мьянме отправили еще семь стран — это Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Кроме замминистра обороны РФ Фомина, представители других стран были военными атташе. Обычно зарубежные страны, как отмечает Nikkei, отправляют на парад в Мьянме военных атташе, но в этом году многие страны, особенно западные демократии, отказались от участия.

26 марта Александр Фомин провел переговоры с лидером военной хунты Мьянмы. В начале встречи, как пишет Financial Times, Фомин и Мин Аун Хлаин обменялись подарками. После переговоров Фомин назвал Мьянму «надежным союзником и стратегическим партнером» России в Азии, сообщал «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Россия и Мьянма собираются «углубить военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства».

Демонстрация поддержки военной хунты в Мьянме, как подчеркивает Financial Times, контрастирует с реакцией западных стран, осудивших переворот, в результате которого военная хунта пришла к власти.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные свергли правительство во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи, арестовали президента страны Вин Мьинта и многих других высокопоставленных чиновников. Военные пообещали передать власть после выборов, которые пока не назначены.

В Мьянме вспыхнули протесты, военные применяли против протестующих огнестрельное оружие. В результате столкновений, как сообщает Associated Press, погибли более 320 человек. С 1 февраля в стране задержали, обвинили в преступлениях или осудили почти три тысячи человек.

Россия — второй крупный поставщик вооружений в Мьянму после Китая. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира ( ), с 2008 года Россия поставила в страну военную продукцию на 835 миллионов долларов, тогда как Китай — на 1,5 миллиарда долларов.