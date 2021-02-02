Преподавательница физкультуры из Мьянмы станцевала на фоне военного переворота. Она просто его не заметила

Преподавательница физкультуры из Мьянмы Кхинг Хнин Вай забыла почитать утром новости — и как обычно вышла на улицу, чтобы записать видео с танцами под веселую музыку. В это время прямо у нее за спиной начался военный переворот, который учительница просто не заметила. При этом на дороге позади нее стояли блокпосты с полицейскими автомобилями вдоль трассы. В какой-то момент к парламенту направился конвой, его преподавательница тоже не увидела.

Самое ироничное, что Кхинг Хнин Вай танцевала под песню «Ampun Bang Jago». Именно эту фразу индонезийцы используют для высмеивания жестоких полицейских — она означает «прости, хозяин».

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьинта, государственного советника Аун Сан Су Чжи, других руководителей правительства и высших государственных чиновников.