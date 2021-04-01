При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека. Это третье массовое убийство в США за две недели

Четыре человека погибли и еще один получил ранение в результате стрельбы в округе Ориндж, штат Калифорния. Среди погибших — ребенок.

Злоумышленник открыл стрельбу вечером 31 марта в одном из офисных зданиях Оринджа, расположенного примерно в 50 километрах от Лос-Анджелеса и десяти километрах от «Диснейленда» в Анахайме, пишет The New York Times.

Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Прибывшая на место преступления полиция ранила нападавшего, сейчас он госпитализирован.

За последние две недели это уже третье массовое убийство в США. 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооруженных нападений на массажные салоны, убив восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, включая полицейского.

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