На жителя Томска Дениса Карагодина пожаловались из-за публикации имен людей, расстрелявших его деда в 1938-м. СК начал проверку

Управление Следственного комитета по Томской области организовало доследственную проверку в отношении жителя Томска Дениса Карагодина из-за его сайта, посвященного репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году. Об этом сообщает издание vtomske.ru, ссылаясь на региональный СК.
Следователи проверят, нарушил ли Карагодин статью Уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, статью о тайне переписки, а также на «наличие или отсутствие других составов преступлений».
Как рассказывал сам Карагодин, в марте в полицию на него и его сайт пожаловался выходец из Рязанской области Мечислав Прокофьев. В заявлении Прокофьева говорилось, что на сайте о расстреле Степана Карагодина опубликована клевета на людей, которых Денис Карагодин со ссылкой на материалы ФСБ называл причастными к убийству своего прадеда. В списке оказались имена людей, которые, по словам Карагодина, «физически убили» его родственника. МВД Томска провело проверку и перенаправило материалы в Следственный комитет.
Ранее на Дениса Карагодина из-за сайта о его расстрелянном прадеде в МВД пожаловался житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов. Он обратился в полицию из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, который, по информации Карагодина, полученной из ФСБ, поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина. Полиция начала проверку по этому заявлению, о ее результатах не сообщалось.
Денис Карагодин считается одним из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле репрессированного родственника с именами непосредственных исполнителей убийства. Денис Карагодин получил документы из архива ФСБ России.