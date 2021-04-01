На жителя Томска Дениса Карагодина пожаловались из-за публикации имен людей, расстрелявших его деда в 1938-м. СК начал проверку

Управление Следственного комитета по Томской области организовало доследственную проверку в отношении жителя Томска Дениса Карагодина из-за его сайта, посвященного репрессированному прадеду и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году. Об этом сообщает издание vtomske.ru, ссылаясь на региональный СК.

Следователи проверят, нарушил ли Карагодин Уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, о тайне переписки, а также на «наличие или отсутствие других составов преступлений».

Как рассказывал сам Карагодин, в марте в полицию на него и его сайт пожаловался выходец из Рязанской области Мечислав Прокофьев. В заявлении Прокофьева говорилось, что на сайте о расстреле Степана Карагодина опубликована клевета на людей, которых Денис Карагодин со ссылкой на материалы ФСБ называл причастными к убийству своего прадеда. В списке оказались имена людей, которые, по словам Карагодина, «физически убили» его родственника. МВД Томска провело проверку и перенаправило материалы в Следственный комитет.

Ранее на Дениса Карагодина из-за сайта о его расстрелянном прадеде в МВД пожаловался житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов. Он обратился в полицию из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, который, по информации Карагодина, полученной из ФСБ, поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина. Полиция начала проверку по этому заявлению, о ее результатах не сообщалось.

Денис Карагодин считается одним из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле репрессированного родственника с именами непосредственных исполнителей убийства. Денис Карагодин получил документы из архива ФСБ России.

Расследование Дениса Карагодина

«Выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи» Денис Карагодин нашел имена тех, кто расстрелял его прадеда

Расследование Дениса Карагодина

«Выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи» Денис Карагодин нашел имена тех, кто расстрелял его прадеда