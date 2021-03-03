Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, участвовавшего в расстреле его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию

Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением из-за сведений, опубликованных на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященного его репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году.

На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.

В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина «размещены недостоверные сведения в отношении его отца», которые «дискредитируют его имя», говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.

Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на , при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как «человека принявшего участие в убийстве» Степана Карагодина.

Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.

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