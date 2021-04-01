Журналист Владимир Познер на своем официальном сайте прокомментировал акцию протеста, которая накануне прошла в Тбилиси из-за его приезда.

Я хотел бы объяснить, почему никому из [журналистов] я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду.

Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения телеведущего. У гостиницы, где они остановились, началась акция протеста. Познер был вынужден перебраться в другой отель, а затем покинул страну.

Поводом для акции стали высказывания Познера об Абхазии. В частности, он говорил, что часто бывал там в 1970-х годах и сделал вывод об «ужасных» отношениях между грузинами и абхазцами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что протесты из-за приезда Познера в Грузию «еще раз показывают, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Грузию «просто опасно ездить, это должны россияне четко понимать».

Протесты из-за приезда Познера в Тбилиси

В Тбилиси устроили протесты из-за Владимира Познера, приехавшего отпраздновать день рождения. Отель, где он остановился, забросали яйцами. Журналисту пришлось покинуть страну

Протесты из-за приезда Познера в Тбилиси

В Тбилиси устроили протесты из-за Владимира Познера, приехавшего отпраздновать день рождения. Отель, где он остановился, забросали яйцами. Журналисту пришлось покинуть страну