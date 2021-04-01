Акция протеста у отеля в Тбилиси, где телеведущий Владимир Познер , показывает, что Грузия находится в глубоком кризисе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, «радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику» Грузии.

Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны.

Обновлено в 12:45. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Познером, также отметил, что в Грузию «просто опасно ездить, это должны россияне четко понимать». При этом Песков приветствовал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который осудил протестующих, и выразил признательность полицейским, обеспечившим безопасность россиян.

Россия с 2019 года запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Поводом для этого стали акции протеста из-за выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии, где он сел в кресло спикера. Запреты на полеты были наложены «в целях обеспечения национальной безопасности».

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