«Коммерсант»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. Это последствия кризиса из-за пандемии

Цены на велосипеды в России на фоне начинающегося сезона могут повыситься на 10-35%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и участников рынка.
Как рассказали изданию крупные дистрибьюторы, многие иностранные производители сдвинули сроки ранее запланированных поставок на квартал: велосипеды, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в начале лета.
Дефицит обусловлен тем, что в 2020 году из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру — их покупали как средство развлечения в условиях локдауна, а также как альтернативу общественному транспорту.
Помимо этого, из-за локдаунов многие заводы в ЕС и США на некоторое время останавливали работу. В России дополнительный спрос сформировали курьеры быстро развивающегося сегмента служб доставки еды.
[Представитель производителя велосипедов Forward] Михаил Невелев уточняет, что многие модели уже подорожали на 35%. По его словам, доступные велосипеды на российском рынке останутся, но местным производителям придется максимально сокращать расходы, экономя на деталях. То есть за условные 10 тысяч рублей покупатель сможет получить велосипед худшего качества, чем раньше, считает господин Невелев.
С апреля в России также ожидается рост цен на автомобили. Причинами этого автодилеры назвали ослабление курса рубля, увеличение ставки утилизационного сбора, а также глобальный дефицит полупроводников, использующихся при сборке автомобилей.