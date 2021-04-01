«Коммерсант»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. Это последствия кризиса из-за пандемии

Цены на велосипеды в России на фоне начинающегося сезона могут повыситься на 10-35%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Как рассказали изданию крупные дистрибьюторы, многие иностранные производители сдвинули сроки ранее запланированных поставок на квартал: велосипеды, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в начале лета.

Дефицит обусловлен тем, что в 2020 году из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру — их покупали как средство развлечения в условиях локдауна, а также как альтернативу общественному транспорту.

Помимо этого, из-за локдаунов многие заводы в ЕС и США на некоторое время останавливали работу. В России дополнительный спрос сформировали курьеры быстро развивающегося сегмента служб доставки еды.

С апреля в России также ожидается рост цен на автомобили. Причинами этого автодилеры назвали ослабление курса рубля, увеличение ставки , а также глобальный дефицит полупроводников, использующихся при сборке автомобилей.