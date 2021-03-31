Российские автодилеры предупредили о росте цен на автомобили с 1 апреля

С 1 апреля многие автомобильные бренды повысят стоимость популярных моделей в России, сообщает Autonews.ru, ссылаясь на представителей нескольких дилерских компаний.

В апреле, как рассказали в дилерских центрах «АВТОDOM», вырастут розничные цены на автомобили Volvo (на 50-150 тысяч рублей в зависимости от модели), Land Rover (на 3-5%), BMW (на 3,8%). В компании отметили, что «доступность практически по всему модельному ряду BMW ограничена» из-за глобального дефицита полупроводников. Кроме того, автодилер ожидает повышение цен на модельный ряд Audi.

В автомобильной группе «Авилон» сообщили о подорожании автомобилей Volvo на 50-150 тысяч рублей, а также о 6-процентном повышении цен на минивэны Mercedes-Benz V-class. В дилерском центре Major Auto предупредили, что 1 апреля в среднем на 50-60 тысяч рублей вырастут цены на автомобили Volkswagen. В компании «Рольф» сказали, что в этот же день все автомобили Renault подорожают на 3-4%.

Автодилеры связали повышение цен со снижением курса рубля и увеличением ставки на 25%, о котором российские власти предупредили в январе.